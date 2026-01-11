В Азербайджане выросли доходы от страховых взносов по безработице

БАКУ/Trend/ - В 2025 году доходы от страховых взносов по безработице в Азербайджане составили около 228,9 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, доходы в этой области выросли по сравнению с 2024 годом на 10%.

Отмечено, что доходы от внебюджетных организаций выросли на 10,5% и составили более 173,3 миллиона манатов.

В целом в 2025 году в государственный бюджет через Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана поступило свыше 16 миллиардов 353,5 миллиона манатов налогов, что на 853,5 миллиона манатов больше прогнозного показателя.

По сравнению с 2024 годом налоговые поступления увеличились на 545,5 миллиона манатов, или на 3,5%.

