В Азербайджане определились призёры чемпионата по вольной борьбе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается чемпионат по греко-римской и вольной борьбе.

Как передает Trend, в очередной день соревнований были определены призёры по вольной борьбе в весовых категориях 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

В весе до 57 кг чемпионом Азербайджана стал Ислам Базарганов, который в финале одолел Васифа Багирова. Бронзовые медали завоевали Мухаммед Исмаилов и Эльман Агаев.

В категории 65 кг титул чемпиона страны завоевал Рашид Бабазаде, победивший в финальной схватке Мусу Агаева. Бронза досталась Али Рагимзаде и Мураду Хагвердиеву.

В весе до 74 кг чемпионом Азербайджана стал Туран Байрамов, одержавший победу в финале над Аганазаром Новрузовым. Бронзовые награды получили Нурлан Агазаде и Муса Вердиев.

В категории 86 кг Арсений Джиоев в финале оказался сильнее Орхана Абасова. Бронзовые медали завоевали Ашраф Аширов и Насиб Исаев.

В весе до 97 кг Магомедхан Магомедов, победив Османа Нурмагомедова, стал чемпионом Азербайджана. Зевяр Алиев и Абдулджалиль Шабанов ограничились бронзовыми медалями.