Скончалась известная азербайджанская писательница Сария Мамедова

БАКУ /Trend Life/ - На 79 году жизни скончалась член Союза писателей Азербайджана, Союза писателей Северной Америки, Союза писателей России, Международного союза писателей, Евразийской творческой гильдии (Великобритания) Сария Мамедова, сообщает Trend Life.

Сария Мамедова родилась 8 марта 1947 года в Баку. С отличием окончила Азербайджанский институт нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), а также аспирантуру. Имела ученую степень кандидата химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг и аудиокниг, 200 произведений, 140 научных трудов, имела два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Редактор журнала "Общество и женщина". Лауреат множества национальных и международных литературных премий и сертификатов Украины, России, США, Великобритании, Сирии, Казахстана и других стран.

