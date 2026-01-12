В Иране объявлены планы по вводу в эксплуатацию автомагистралей

БАКУ /Trend/ - К концу текущего иранского года (к 20 марта 2026 года) в Иране планируется ввести в эксплуатацию 180 км автомагистралей.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал заместитель директора Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры (Construction & Development of Transportation Infrastructures Company) Милад Дусти.

По его словам, в эксплуатацию будут введены 35-километровая объездная дорога в Кирманшахе, 35-километровая автомагистраль в направлении Гермсар-Симнан и 23-километровая объездная дорога в провинции Хузестан.

Дусти особо отметил строительство 12-километровой объездной дороги в провинции Гум, которая соединит дороги 15 провинций.

Представитель компании добавил, что длина северной объездной дороги города Карадж в провинции Альборз составит 18,7 километра, что значительно уменьшит пробки в направлении северных и северо-западных районов Тегерана.

В среднем по трассе Тегеран-Карадж ежедневно проезжает более 200 тысяч автомобилей, а с вводом в эксплуатацию северной объездной дороги города Карадж 30% автомобилей будут направлены на данную дорогу.

Дусти сказал, что до 60% автомагистралей в стране строятся с участием частного сектора. Этого достаточно, чтобы привлечь внимание.

Добавим, что в настоящее время в Иране эксплуатируется 2793 км автомагистралей.