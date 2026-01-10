ING опубликовала прогноз по ценам на нефть Brent и газ Dutch TTF до 2028 г.

БАКУ /Trend/ - Нидерландская банковская группа ING опубликовала обновленный прогноз по ценам на нефть марки Brent и природный газ Dutch TTF до 2028 года, сообщает Trend.

Согласно оценкам аналитиков, в 2026 году среднегодовые цены нефти Brent и природного газа Dutch TTF достигнут 56,4 доллара за баррель и 29,5 евро за мегаватт-час соответственно.

В 2027 году среднегодовая цена Brent останется на уровне около 61,75 доллара за баррель, а цена Dutch TTF снизится примерно до 26,25 евро за мегаватт-час.

В частности, в первом квартале 2026 года цена Brent прогнозируется на уровне 58 долларов за баррель, во втором квартале - 56 доллара, в третьем - 58, а в четвертом - 54. Для Dutch TTF ожидается, что в первом квартале 2026 года котировки составят 33 евро за мегаватт-час, во втором квартале - 28 евро, в третьем - 27, а в четвертом - 30.