В Бинагади и Масазыре будут построены новые водохранилища

БАКУ /Trend/ - В целях улучшения устойчивого водоснабжения населения в поселках Бинагади и Масазыр будут построены новые водохранилища общей вместимостью 40 тысяч кубометров и соответствующие насосные станции.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, планируется подготовить проектно-сметную документацию и получить экспертные заключения по строительным проектам, начать строительные работы по 4 водохранилищам и 1 насосной станции, обеспечить устойчивым водоснабжением до 50 тысяч человек за счет строительства водохранилища и насосной станции емкостью 20 тысяч кубометров в поселке Бинагади, а также обеспечить бесперебойным водоснабжением 15 тысяч человек в результате ввода в эксплуатацию водохранилища емкостью 20 тысяч кубометров в поселке Масазыр.