Решение существующих проблем граждан Ирана является обязанностью правительства - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Устранение обеспокоенности граждан Ирана и решение существующих проблем являются обязанностью правительства.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем сегодняшнем обращении к гражданам страны.

По его словам, иранское правительство хочет, чтобы граждане верили в то, что все ресурсы страны будут распределяться справедливо между всеми гражданами.

Пезешкиан отметил, что помимо решения проблем граждан у правительства Ирана есть и более масштабная задача - предотвращение подрыва стабильности со стороны зачинщиков беспорядков.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались протестные акции на фоне резкого обесценивания национальной валюты - риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и раненых в ходе протестов, однако их число не уточняется.