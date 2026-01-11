Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Решение существующих проблем граждан Ирана является обязанностью правительства - Пезешкиан

Иран Материалы 11 января 2026 19:12 (UTC +04:00)
Решение существующих проблем граждан Ирана является обязанностью правительства - Пезешкиан

Эльнур Багышев
БАКУ/ Trend/ - Устранение обеспокоенности граждан Ирана и решение существующих проблем являются обязанностью правительства.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем сегодняшнем обращении к гражданам страны.

По его словам, иранское правительство хочет, чтобы граждане верили в то, что все ресурсы страны будут распределяться справедливо между всеми гражданами.

Пезешкиан отметил, что помимо решения проблем граждан у правительства Ирана есть и более масштабная задача - предотвращение подрыва стабильности со стороны зачинщиков беспорядков.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались протестные акции на фоне резкого обесценивания национальной валюты - риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и раненых в ходе протестов, однако их число не уточняется.

