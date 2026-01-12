Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 12 января 2026 16:09 (UTC +04:00)
Неуважение к иранскому флагу неприемлемо - Багаи
Фото: МИД Ирана

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Неуважение к иранскому флагу неприемлемо.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, европейские страны допустили определенные недочеты в выполнении своих обязательств по обеспечению безопасности иранских дипломатических представительств.

Багаи назвал это противоречащим дипломатическим правилам и принципам.

Иранский чиновник сказал, что на днях в Лондоне было проявлено неуважение к иранскому флагу, и протест Ирана в связи с этим был доведен до сведения британской стороны.

Следует отметить, что ранее ряд лиц, проникнув в иранское посольство в Лондоне, заменил флаг Исламской Республики Иран на флаг шахского периода.

