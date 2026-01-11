Узбекистан и Китай обсудили сотрудничество в сфере "зелёной экономики"

ТАШКЕНТ /Trend/ - 9 января 2026 года в Ташкенте прошла рабочая встреча между чрезвычайным и полномочным послом Китая Юй Сюнем и заместителем министра экономики и финансов Узбекистана Умидом Абидхаджаевым, передает Trend.

Согласно информации, в обсуждении также участвовали советник Посольства КНР Сунь Ян, заместитель директора департамента Минэкономики Шухрат Маткаримов, руководитель управления Шохзод Исламов, директор Центра проектов "Зелёная экономика" Темур Малик Нарзикулов и другие.

Сообщается, что переговоры были посвящены двустороннему сотрудничеству в сфере экологии, устойчивого развития и «зелёной экономики». Обсуждались экологически ориентированные проекты, инновационные подходы к охране окружающей среды, снижение загрязнения воздуха, озеленение и улучшение экологической ситуации, борьба с деградацией земель и рациональное использование природных ресурсов.

Китайская сторона поделилась опытом реализации подобных проектов в северо-западных регионах КНР, включая технологии предотвращения смещения песков. Также обсуждались пути повышения эффективности экономических направлений и внедрения международного опыта.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и обмене экспертными знаниями для реализации совместных проектов в области "зелёной экономики" и устойчивого развития.