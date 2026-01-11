В Стамбуле из-за непогоды отложены 54 рейса

БАКУ/ Trend/ - В связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми 12 января, 54 рейса (взлеты и посадки), запланированные в аэропорту Стамбула, были отложены.

Как сообщает Trend, об этом заявил Яхья Устун, медиа-советник Turkish Airlines (THY).

По его словам, это решение было принято Турецким метеорологическим комитетом по чрезвычайным ситуациям (MADKOM), и самая свежая информация о рейсах будет опубликована на официальном сайте THY.

Отмечается, что из-за ожидаемого завтра сильного снегопада учебные заведения в Стамбуле также закрыты на один день.