В Совет управления Госагентства занятости Азербайджана назначен новый заместитель председателя

БАКУ/Trend/ - Приказом министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анара Алиева Эшгин Али оглу Байрамов назначен заместителем председателя Совета управления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало министерство.

Следует отметить, что Эшгин Байрамов родился в 1985 году. В 2003-2007 годах получил степень бакалавра по специальности «Международные отношения» в Азербайджанском университете языков, в 2011-2013 годах - степень магистра по специальности «Страноведение - европейские страны» в Межрегиональной академии управления персоналом Украины, а в 2013-2017 годах - степень доктора наук в Черниговском Национальном технологическом университете Украины. Во время обучения в докторантуре он стал победителем международного грантового проекта и работал научным сотрудником в Международном университете Hellenic Греции.

Эшгин Байрамов является доктором философии по экономическим наукам.

С 2016 по 2021 годах учился в Шеффилдском университете в Великобритании, по специальности «Маркетинг, реклама и связи с общественностью».

С 2011 по 2025 годах работал заведующим отделом, проректором и преподавателем в Бакинском университете бизнеса.

С февраля 2025 года по настоящее время работает руководителем департамента международных отношений и проектов Государственного агентства занятости.