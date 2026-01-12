Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 января

Экономика Материалы 12 января 2026 09:07 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9816 маната, 1 турецкая лира - 0,0394 маната, а 100 российских рублей - 2,1521 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9816
AUD 1,1382
BYN 0,5778
AED 0,4628
KRW 0,1157
CZK 0,0817
CNY 0,2437
DKK 0,2652
GEL 0,6308
HKD 0,2181
INR 0,0189
GBP 2,282
SEK 0,185
CHF 2,1278
ILS 0,54
CAD 1,2233
KWD 5,5313
KZT 0,3328
QAR 0,4662
KGS 0,0195
HUF 0,5132
MDL 0,101
NOK 0,1686
UZS 0,0141
PKR 0,6069
PLN 0,4705
RON 0,3891
RUB 2,1521
RSD 0,0169
SGD 1,3209
SAR 0,4533
xdr 2,3201
TRY 0,0394
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0754
NZD 0,9764
