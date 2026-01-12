Банк Республика объявил победителей первого тиража лотереи «Золотой выбор»

Ломбардные клиенты Банка Республика стали обладателями автомобиля и золотых слитков
Наступил момент, которого все ждали с нетерпением. 10 января 2026 года в Головном офисе Банка Республика при участии независимой комиссии в составе 5 человек, на основе случайного отбора, были определены победители первого тиража ломбардной лотереи «Золотой выбор».
В рамках первого тиража в лотерее приняли участие более 10 000 клиентов, оформивших ломбардные кредиты в Банке Республика в период с 01 октября по 31 декабря 2025 года, а общее количество зарегистрированных лотерейных шансов составило около 110 000. Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту 1 шанс на участие в лотерее.
Список 20 победителей 1-го тиража лотереи:
|
№
|
Номер ломбардного договора
|
Выигранный приз
|
Инициалы (фамилия, имя, отчество)
|
Код клиента
|
1
|
LM 23291025-221298901
|
Автомобиль BYD Destroyer
|
Ə****** Ü****** M*****
|
2**2**9
|
2
|
LM 9301025-220572901
|
Золотой слиток 20 г
|
A******* R***** S*****
|
2**5**9
|
3
|
LM 11271125-156593903
|
Золотой слиток 20 г
|
Z******** L*** F*****
|
1**5**9
|
4
|
LM 39311025-221227501
|
Золотой слиток 10 г
|
C****** B**** Z*******
|
2**2**5
|
5
|
LM 21261225-150604801
|
Золотой слиток 10 г
|
Ə****** İ**** Ə****
|
1**6**8
|
6
|
LM 37021225-161926401
|
Золотой слиток 10 г
|
M******* V***** D****
|
1**9**4
|
7
|
LM 24171125-219224001
|
Золотой слиток 10 г
|
T******* N**** Ş*******
|
2**2**0
|
8
|
LM 3031025-220547001
|
Золотой слиток 10 г
|
H******** K**** A***
|
2**5**0
|
9
|
LM 19131025-210027502
|
Золотой слиток 5 г
|
Ə********* N***** R*****
|
2**0**5
|
10
|
LM 5171025-220985806
|
Золотой слиток 5 г
|
Q****** A*** A***
|
2**9**8
|
11
|
LM 28261225-222892701
|
Золотой слиток 5 г
|
B********** Ş**** C****
|
2**8**7
|
12
|
LM 1031025-220579101
|
Золотой слиток 5 г
|
İ******** R**** E****
|
2**5**1
|
13
|
LM 5221225-222725401
|
Золотой слиток 5 г
|
C******* T***** R*****
|
2**7**4
|
14
|
LM 39031125-119469601
|
Золотой слиток 5 г
|
Ə******* V*** İ***
|
1**4**6
|
15
|
LM 43171125-154020501
|
Золотой слиток 5 г
|
R******* Z****** H********
|
1**0**5
|
16
|
LM 23101225-173926902
|
Золотой слиток 5 г
|
Y******* H***** K*******
|
1**9**9
|
17
|
LM 43181225-222658201
|
Золотой слиток 5 г
|
R******* G***** S****
|
2**6**2
|
18
|
LM 6131025-219207901
|
Золотой слиток 5 г
|
M******* X**** C*******
|
2**2**9
|
19
|
LM 25151025-110205202
|
Золотой слиток 5 г
|
T******* L****** M*******
|
1**2**2
|
20
|
LM 31091225-108368001
|
Золотой слиток 5 г
|
A********** A*** X******
|
1**3**0
Призы победителям будут вручены в ближайшие дни, о чём общественности будет сообщено дополнительно.
Отметим, что автомобил предоставлен компанией “Group Motors” – официальным дилером BYD в Азербайджане.
Второй тираж лотереи «Золотой выбор» уже стартовал и продлится
до 01 мая 2026 года.
Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.
