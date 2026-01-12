Глава Консультативного совета Ирана призвал граждан принять участие в народном марше

БАКУ/Trend/ - Глава Консультативного совета (Expediency Discernment Council) Ирана Аятоллах Садег Лариджани призвал граждан Ирана принять участие в марше в поддержку правительства, который состоится сегодня в стране.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, Лариджани заявил, граждане Ирана приглашаются принять участие в сегодняшнем марше в память о погибших в борьбе за поддержание порядка и в результате различных происшествий, с максимально возможной явкой.

Следует отметить, что сегодня в Иране в 14:00 часов по местному времени планируется проведение марша поддержки.

В настоящее время в некоторых городах Ирана проходят марши в поддержку правительства.

