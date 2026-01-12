Инвестиции МФИ в Казахстан: основные направления и проекты 2025 года

БАКУ/Trend/ - В 2025 году международные финансовые институты продолжили активную деятельность в Казахстане. Ключевыми направлениями инвестиций стали транспорт, энергетика, климатические проекты и финансовый сектор.Эти вложения соответствуют приоритетам международных финансовых институтов и ключевым задачам Казахстана, включая модернизацию экономики, развитие транспортных коридоров и укрепление финансовой устойчивости.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) стал самым активным инвестором в Казахстане. В реальном секторе банк делает акцент на развитие переработки и создание производств с экспортным потенциалом. Так, кредит в размере до 10 миллионов долларов был предоставлен компании Empire Manufacturing Kazakhstan на строительство завода по переработке кофе в Хоргосе; при этом около половины продукции планируется реализовывать на внешних рынках Центральной Азии и Кавказа. Кроме того, ЕБРР выделил кредит в объёме до 25 млн евро компании Orzax Central Asia (дочерней структуре Orzax Türkiye) для строительства и эксплуатации завода по производству пищевых добавок в Туркестанской области. Выпускаемая продукция также ориентирована на экспорт в страны Азии и Восточной Европы.

В обоих случаях речь идет не только о создании новых производств, но и о расширении роли Казахстана в региональных цепочках поставок.

Параллельно ЕБРР активно работает через банки и микрофинансовые организации. Крупный пакет финансирования получил Bank CenterCredit - 60 миллионов долларов на стимулирование "зеленого" кредитования, поддержку малого и среднего бизнеса, а также компаний, принадлежащих женщинам и молодежи. Через заем в размере 25 миллионов долларов для Home Credit Bank Kazakhstan ЕБРР продвигает энергоэффективные и климатические проекты для бизнеса и домохозяйств. Отдельное внимание уделяется микрофинансовым институтам: KMF (25 миллионов долларов) и Arnur Credit (7 миллионов долларов) получили средства на поддержку женщин-предпринимателей и молодых бизнесменов. В результате финансирование направляется не только крупным компаниям, но и малому и среднему бизнесу, включая проекты, реализуемые молодежью и женщинами.

Самые масштабные вложения ЕБРР традиционно приходятся на инфраструктуру. В 2025 году банк одобрил финансирование в размере 449 млн евро для АО "НК "КазАвтоЖол", национального оператора автомобильных дорог Казахстана, на реконструкцию участка автодороги Актобе - Улгайсын протяженностью 234 км. Проект реализуется совместно с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Республикой Казахстан. Общая стоимость проекта превышает 1 миллиард евро.

Кроме того, ЕБРР предоставил кредит в размере 35 миллионов евро портовому комплексу Актау, что позволит значительно увеличить его грузоперерабатывающую способность. Проект также предусматривает грант ЕС в размере до 10 миллионов евро, направленный на модернизацию портовой инфраструктуры.

Эти проекты еще раз подтверждают, что ЕБРР рассматривает Казахстан как важный транзитный узел. Особенно показательным является проект в Актау: расширение причалов, закупка новой техники и ускорение обработки контейнеров, на которые планируется направить средства, напрямую связаны с развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Среднего коридора) и ростом грузопотока между Европой и Азией. В банке особо подчеркнули, что порт Актау был выделен в рамках совместного с ЕС исследования как один из ключевых элементов ТМТМ.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила: “Вместе с ЕС мы поддерживаем этот проект, так как он соответствует нашим стратегическим целям для Казахстана и Центральной Азии. Он также является частью глобальных решений в сфере транспортной и логистической инфраструктуры в рамках инициативы ЕС Global Gateway. Наши инвестиции помогут устранить ключевые инфраструктурные узкие места вдоль Транскаспийского коридора”.

Кроме того, 10 октября 2025 года ЕБРР подписал меморандумы о взаимопонимании с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном по инвестициям в строительство Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Кыргызстане. Банк рассматривает возможность предоставления общего пакета финансирования в размере 1,3 милливрда евро в поддержку проекта. Также были заключены меморандумы между ЕС, Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и тремя странами Центральной Азии на общую сумму 900 миллионов евро, направленных на реализацию проекта.

Азиатский банк развития (АБР) действует несколько иначе. Его фокус в 2025 году был не на отдельных проектах в Казахстане, а на инициативах, которые затрагивают сразу несколько стран региона.

5 апреля 2025 года АБР, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и министерства энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании, для поддержки технико-экономического обоснования по проекту Каспийского зеленого энергетического коридора. Проект будет включать в себя объединение энергетических систем и создание "зеленого" коридора для передачи и торговли возобновляемой энергией. Он предусматривает комплексную передачу "зеленой" энергии из Каспийского региона в Европу по Черноморскому кабелю.

Несмотря на признание стратегической значимости энергетического сектора для региона и активные инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры и возобновляемых источников энергии, АБР считает, что для обеспечения долгосрочного эффекта необходимо применение более инновационных и комплексных подходов. В 2025 году банк провел анализ своей деятельности в Казахстане, результаты которого показали необходимость пересмотра формата сотрудничества со страной. Речь идет о переходе к более комплексной модели взаимодействия, предусматривающей использование различных инструментов - от гибких кредитных механизмов до обмена знаниями, развития человеческого потенциала и политического диалога, а также более широкого применения успешного проектного опыта АБР.

Климат и водные ресурсы остаются еще одним важным направлением деятельности АБР. Зеленый климатический фонд (GCF) одобрил выделение 250 миллионов долларов на программу «От ледников к фермам», реализуемую под руководством АБР. Инициатива охватывает девять развивающихся стран-членов АБР: Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Эти государства во многом зависят от рек, питаемых ледниками и снегом, которые играют ключевую роль в сельском хозяйстве, водоснабжении и производстве электроэнергии. Программа направлена на формирование устойчивых систем управления водными ресурсами и сельским хозяйством для поддержки уязвимых сообществ.

Кроме того, в ноябре 2025 года АБР объявил о планах инвестировать более 10 млрд долларов до 2030 года в поддержку проектов и инициатив в рамках Программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (CAREC), участником которой является и Казахстан. Эти средства предполагается направить на развитие инфраструктуры, повышение устойчивости к изменению климата и реализацию других ключевых региональных инициатив.

Всемирный банк (ВБ) в 2025 году предоставил Казахстану финансирование для разработки углеродного рынка, что позволит стране выстроить систему торговли выбросами и подготовиться к работе с углеродными кредитами. Это особенно актуально, учитывая, что Казахстан является пионером в области углеродного ценообразования в Центральной Азии, став первой страной в регионе, которая внедрила Систему торговли эмиссиями (ETS).

Для поддержки усилий Министерства экологии и природных ресурсов и АО «Жасыл Даму» (оператора ETS) Всемирный банк выделил грант в размере 4,8 миллиона долларов США из Фонда партнерства для реализации рынка (PMI Trust Fund). Эти средства будут использованы для реализации проекта до 30 июня 2028 года. Ожидается, что инициатива усилит систему ETS Казахстана и стимулирует снижение выбросов парниковых газов в стране. Также проект должен способствовать развитию внутреннего рынка углеродных кредитов и разработке стратегии торговли углеродными кредитами на международном углеродном рынке

В свою очередь, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) продолжил инвестировать в инфраструктуру и «зеленый» переход в Казахстане в 2025 году. Помимо финансирования строительства Камбаратинской ГЭС-1, о котором уже шла речь, ЕИБ предоставил кредит в размере 200 млн евро через Банк развития Казахстана на развитие дорог, транспортных коридоров и возобновляемой энергетики. Эти средства будут направлены на создание устойчивой транспортной инфраструктуры, включая Средний коридор, а также на проекты по увеличению доли возобновляемых источников энергии и снижению воздействия на климат.

Кроме того, ЕИБ работал с жилищным сектором: EIB Global и Казахстанская жилищная компания (JSC) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное увеличение числа энергоэффективных и устойчивых домов в стране.

Евразийский банк развития (ЕАБР) также активно реализует проекты в Казахстане. 14 апреля 2025 года банк совместно с ЭСКАТО ООН запустил инициативу, направленную на обмен опытом между энергетиками Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Цель проекта - укрепление субрегионального сотрудничества в области устойчивого развития энергетики.

Кроме того, ЕАБР разместил дебютный выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ на бирже Astana International Exchange, став первым эмитентом таких облигаций в Казахстане.

В октябре 2025 года банк подписал соглашение с Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана и ПРООН по проекту «Развитие бизнес-экосистемы для устойчивой ирригации». В рамках инициативы ЕАБР выделил грант в размере 5,3 миллиона долларов США на модернизацию системы ирригации и повышение эффективности водопользования в стране.

Помимо этого, Казахстан и Исламский банк развития (ИБР) подписали Протокол о намерениях, предусматривающий привлечение финансирования на сумму до 1,1 миллиарда долларов США для реализации приоритетных инфраструктурных проектов в стране.

В 2025 году Казахстан стал крупным центром притяжения международных инвестиций. Средства от ЕБРР, ЕИБ, АБР, ВБ и ЕАБР направляются в дороги, порты, энергетику, климатические проекты. МФИ поддерживают одновременно крупные компании и малый бизнес. Благодаря этому страна укрепляет экспортный и транзитный потенциал, развивает зеленую экономику и внедряет новые технологии. Также в 2026 году планируется запуск финансирования Турецкого инвестиционного фонда, членами которого являются Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, что открывает дополнительные возможности для привлечения международного капитала.

При этом Казахстан имеет амбициозные планы по развитию энергетики и инфраструктуры, что повышает его привлекательность для международных инвесторов. До 2030 года планируется ввод в эксплуатацию 93 объектов возобновляемой энергии суммарной мощностью 2,3 ГВт, а в рамках долгосрочного плана до 2035 года - не менее 8,4 ГВт ВИЭ.

В транспортной сфере в 2026 году планируется построить и реконструировать более 11 тыс. км дорог, включая продолжение работ на автодороге Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км на территории области Улытау. Также запланировано строительство и реконструкция ключевых дорожных участков: «Центр – Запад» протяженностью 896 км, Актобе – Улгайсын (232 км), Караганда – Жезказган (572 км) и других.. Эти проекты не только повышают внутреннюю и транзитную логистическую эффективность, но и создают новые возможности для притока инвестиций как внутренних, так и международных.

При этом успешная реализация амбициозных инициатив зависит от финансовой активности государства. На 1 октября 2025 года внешний долг Казахстана составил 171,4 миллиарда долларов, увеличившись за 9 месяцев на 6,7 миллиарда долларов. Это подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к заимствованиям и активного привлечения внешнего капитала.

Казахстан обладает значительным потенциалом для развития зеленой энергетики и транспортной инфраструктуры, что соответствует приоритетам международных финансовых институтов и создает возможности для инвестиций. Одновременно эффективность реализации зависит от финансовой дисциплины, стратегической координации государственных и частных инвесторов и активного привлечения внешних средств.