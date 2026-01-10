Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения (ФOTO)

Политика Материалы 10 января 2026 12:00 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева посетили отдел социальной реабилитации и восстановления для лиц с ограниченными возможностями зрения Приюта и учреждения социальной реабилитации для лиц из уязвимых групп населения Агентства социальных услуг в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Trend, сначала гостьи посмотрели небольшую художественно-музыкальную программу организованную с участием детей. Затем они подробно ознакомились с деятельностью отдела, осмотрели кабинеты врачей, психолога и комнаты пространственной ориентации.

Во время посещения дети подарили гостьям изделия собственной ручной работы.

После было сделано совместное памятное фото.

