Правительство Ирана внедряет программу для поддержки бытового уровня граждан - Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Правительство Ирана предоставляет гражданам эквивалент иностранной валюты, выделенной на импорт необходимых товаров.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем сегодняшнем обращении к гражданам страны.

По его словам, до сих пор иностранная валюта для субсидирования импорта ряда необходимых товаров и медицинских принадлежностей выделялась по низким ценам. Это приводило к коррупции в стране, и в результате граждане не могли воспользоваться выделенными субсидиями.

Пезешкиан отметил, что на этой основе каждый гражданин ежемесячно получает от правительства средства на покупку необходимых товаров на сумму 10 миллионов риалов (примерно 10 долларов). Программа, внедряемая правительством для поддержки бытового уровня граждан, фактически создает конкуренцию на рынке. Так, если товар импортируется дешево, он будет продаваться дешево, а если дорого - дорого.

Отметим, что с конца декабря в Иране начались протестные акции на фоне резкого обесценивания национальной валюты — риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и раненых в ходе протестов, однако их число не уточняется.