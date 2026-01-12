Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове (ФОТО)

Политика Материалы 12 января 2026 12:06 (UTC +04:00)
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Инглаб Мамедов
БАКУ/Trend/ - 12 января под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

Как сообщает Trend, на совещании выступил глава государства.

Затем заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ГАВР) Заур Микаилов проинформировали Президента Ильхама Алиева о выполненных и запланированных работах.

Новость обновляется

