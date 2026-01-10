В жилом доме в Абшероне произошел пожар, эвакуированы 25 человек (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице А. Вахида в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар, вспыхнувший в электропроводке одиннадцатиэтажного жилого дома, был быстро потушен, что предотвратило его распространение на другие квартиры.

В результате пожара по всей шахте здания загорелись электрические провода.

В рамках мер безопасности были эвакуированы 25 жильцов здания, в том числе 10 несовершеннолетних. Один человек отравился дымом.

Квартиры и жилое здания были защищены от пожара.