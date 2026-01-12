Азербайджанская скрипачка выступила в Церкви Святой Елизаветы Венгерской в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Церкви Святой Елизаветы Венгерской в Париже состоялся концерт Nouvelles Étoiles, объединивший молодых талантливых музыкантов из разных стран Европы. Особое внимание в программе было приковано к участию юной скрипачки Суры Руфат, которая достойно представила Азербайджан на престижной европейской сцене, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Сура Руфат с раннего возраста является участницей конкурсов, фестивалей и концертных проектов, инициированных известным музыкальным педагогом и организатором Марией Кристиани. Фактически на протяжении нескольких лет юная скрипачка развивалась и профессионально росла в рамках этих международных проектов, постепенно формируя собственный исполнительский стиль и сценический опыт.

В программе она исполнила Концерт для скрипки №5 Вольфганга Амадея Моцарта (I часть), продемонстрировав зрелость интерпретации и уверенное владение инструментом, несмотря на юный возраст.

Участие Суры Руфат в концерте Nouvelles Étoiles стало ещё одним важным шагом в её творческом становлении и ярким подтверждением успешного продвижения азербайджанской музыкальной школы на международной сцене.

