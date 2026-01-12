Президент Ильхам Алиев: На освобожденных территориях ведется подготовка к строительству еще двух крупных водохранилищ (Вступительная речь главы государства)

БАКУ/Trend/ - На освобожденных территориях планируется строительство еще двух крупных водохранилищ - Хакаричай и Баргушадчай, уже ведутся подготовительные работы.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

Сегодня мы обсудим вопросы решения водных проблем Баку и Абшеронского полуострова. Этот вопрос занимает особое место среди реализуемых инфраструктурных проектов. Как вы знаете, в последние годы в нашей стране – как в Баку, так и во всех регионах – были реализованы широкомасштабные инфраструктурные проекты. Основные инфраструктурные вопросы, можно сказать, решены. За двадцать лет было принято несколько программ регионального развития. Каждая из них была рассчитана на пять лет, и они успешно реализованы. В результате мы решили основные инфраструктурные вопросы. Прежде всего, электроснабжение охватило всю страну. Мы вступили в совершенно новый этап. Недавно на открытии новой ветряной электростанции я в некоторой степени затронул этот вопрос. Сегодня наши энергогенерирующие мощности превышают наши потребности. Мы даже экспортируем электроэнергию. Было время, когда в этой сфере существовали серьезные проблемы, был дефицит энергии. Мы даже вынуждены были импортировать электроэнергию из-за рубежа. А сегодня в результате принятых мер созданы как генерирующие мощности – в настоящее время около 10 тысяч мегаватт, так и подстанции, линии электропередачи, распределительные сети. Все это представляет собой единую систему. В свое время большая часть недостатков в этой сфере была устранена. Сегодня мы думаем не только о собственных энергетических потребностях – этот вопрос считается решенным, – а об экспортных маршрутах. И не только думаем, но и создаем их. Так же, как Азербайджан сейчас экспортирует на мировые рынки нефть, газ, обеспечивая энергетическую безопасность многих стран, на том же уровне будет экспортировать и электроэнергию. Должен отметить, что для достижения этой цели в настоящее время ведутся серьезные переговоры с соседними государствами, между нашими компаниями и компаниями соседних стран.

Мы в значительной степени решили вопросы газификации. Сегодня газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Под этим я подразумеваю не населенные пункты, а население. Сегодня 96 процентов населения обеспечено природным газом. Этот вопрос также занимал особое место среди инфраструктурных проектов, реализованных за последние 20 лет, потому что в свое время наше газоснабжение не позволяло удовлетворять внутренний спрос. Мы и газ импортировали из-за рубежа, сталкивались с большими трудностями. А сегодня более 10 стран мира – их число с каждым годом растет, и в этом году в этот список войдут новые страны – закупают азербайджанский природный газ и укрепляют свою энергетическую безопасность.

Широкий размах приобрело строительство автомобильных дорог. Сегодня реализуются проекты, связанные как с магистральными, так и с сельскими, междугородними дорогами. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях осуществляются все отмеченные мною инфраструктурные проекты – по выработке электроэнергии, строительству генерирующих мощностей, линий электропередачи, дорог, мостов, тоннелей, а также по водоснабжению, газификации. В целом, территории, находившиеся под оккупацией много лет, восстанавливаются, возрождаются и подключаются к единой инфраструктурной сети.

Проекты по обеспечению питьевой водой и ирригации также всегда находились в центре внимания. Граждане Азербайджана хорошо помнят, что в свое время это был один из самых серьезных вопросов, беспокоивших людей. Эти вопросы также постепенно нашли свое решение. Сегодня в большинстве наших городов проекты по обеспечению питьевой водой, проекты, связанные с канализацией, реализованы, и этот процесс продолжается.

За последние 20 лет мы построили четыре крупных водохранилища, потенциал которых превышает 500 миллионов кубометров. Среди них особо должен отметить водохранилища Тахтакёрпю, Шамкирчай. Если бы эти водохранилища не были построены, то сегодня в водоснабжении и Баку, и западной зоны могли бы возникнуть серьезные проблемы. Водохранилище Тахтакёрпю позволило нам собирать воды реки Самур в Джейранбатанском водохранилище и создать там резерв. В том числе полностью реконструировано и само Джейранбатанское водохранилище, построен новый современный комплекс очистных сооружений.

Сегодня мы реализуем проекты по обеспечению питьевой водой и ирригации на освобожденных территориях. За последние пять лет завершено несколько важных проектов. Капитально отремонтированы водохранилища, которые когда-то были разрушены Арменией и приведены в непригодное для использования состояние. Среди них я должен прежде всего отметить Сарсангское водохранилище. Это одно из крупнейших водохранилищ не только на освобожденных территориях, но и в нашей стране в целом. Когда в свое время наши земли находились под оккупацией, Армянское государство осуществляло против нас и водный террор. Перекрытие вод Сарсангского и Суговушанского водохранилищ и использование воды в качестве оружия создавало нам большие проблемы. Вода перекрывалась в те месяцы, когда она была нужна, а затем выпускалась, что приводило к крупным наводнениям. То есть фактически Армянское государство осуществляло водный террор. А сегодня Суговушанское и Сарсангское водохранилища полностью реконструированы. Что касается других освобожденных территорий: в Физулинском районе реконструированы Кёнделенчайское – три водохранилища, а в Агдамском районе – Хачинчайское водохранилище. Полностью реконструированное Забухчайское водохранилище в Лачинском районе сегодня уже эксплуатируется. На освобожденных территориях планируется строительство еще двух крупных водохранилищ - Хакаричай и Баргушадчай, уже ведутся подготовительные работы. В этом году, наверное, начнутся практические работы.

Водные ресурсы крайне важны для любой страны. Примерно четверть наших водных источников формируется на территориях, которые когда-то находились под оккупацией. Преимущество этих водных источников заключается в том, что большая их часть формируется на территории Азербайджана. То есть в результате возвращения наших территорий зависимость от других стран намного снизилась. Другие наши основные водные источники формируются за пределами страны – река Кура, река Араз, река Самур. Конечно, уделяя внимание этой сфере, необходимо учитывать и эту деликатную проблему.

Сегодня в мире существует серьезная обеспокоенность в связи с изменением климата. Многие страны уже несут от этого серьезный урон. Все вопросы, связанные с нашей водной безопасностью, решаются системно. Как я уже отметил, только перечисленные мною проекты – хотя за последние 20 лет проделано гораздо больше работы – показывают, что если бы эти шаги не были предприняты своевременно, то сегодня, вопросы, связанные с нашей водной безопасностью, могли бы создать нам очень серьезные проблемы. Наша цель – устойчиво обеспечить население, промышленность и сельское хозяйство водой, защитить водные источники, увеличить потенциал водохранилищ, полностью создать систему учета и с наступлением сезона накапливать воду, чтобы потом использовать ее в течение всего года.

Вопрос питьевой воды в Баку и на Абшеронском полуострове, к сожалению, на протяжении долгих лет стоит перед нами как серьезная проблема. Как я уже отметил, в этом направлении проделана определенная работа. Но я считаю, что настало время для принятия широкомасштабной и детальной государственной программы, которая охватит город Баку, его поселки, город Сумгайыт и Абшеронский район. Некоторое время назад по моему указанию начался процесс разработки программы, и она, можно сказать, готова. Сегодня мы обсудим эту программу, а также поговорим о проделанной и предстоящей работе.

Основной целью этой программы, как я уже отметил, является устойчивое обеспечение города Баку и Абшеронского полуострова питьевой водой. Программа должна быть реализована до 2035 года. Сам этот факт свидетельствует о масштабности программы, и чтобы ее полностью выполнить, нужно время. Для реализации программы определены источники финансирования. Она будет финансироваться за счет двух источников – государственного бюджета, а также иностранных кредитов. Могу сказать, что проведенные в последние годы реформы позволили существенно снизить наш внешний государственный долг. И мы его снизили. Сегодня по соотношению внешнего долга к валовому внутреннему продукту Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе: он составляет чуть более 6 процентов. Это дает основания говорить, что сегодня мы можем обращаться за еще большими иностранными кредитами, особенно если учесть, что ведущие финансовые институты мира сами обращаются к нам. Мы могли бы реализовать эту программу и за счет внутренних средств. Но перед страной стоит много задач. И восстановление Карабаха, Восточного Зангезура, наращивание военной мощи нашей страны и другие проекты, социальные проекты. Поэтому, как я уже отметил, мы будем использовать два источника.

В результате реализации программы должны быть построены новые водохранилища. Их количество составит около тридцати. Это тоже очень крупные, широкомасштабные инфраструктурные проекты.

Необходимо довести установление счетчиков до 100 процентов. Сегодня 70 процентов населения бесперебойно обеспечиваются питьевой водой. В результате реализации программы этот показатель достигнет 95 процентов. Значительно улучшится водоснабжение Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и 64 населенных пунктов. Будут построены и реконструированы магистральные каналы протяженностью более 200 км и столько же распределительных сетей.

Сегодня одна из проблем связана с потерями. Если бы потери были на низком уровне, то даже имеющихся запасов воды нам сегодня хватало бы. Хотя мы должны смотреть в будущее и рассчитывать на перспективу. Поскольку население увеличивается, промышленность растет, то, конечно же, растет и спрос. Поэтому резкое сокращение потерь является одним из главных вопросов. Сегодня потери в этой области составляют приблизительно 40-45 процентов, и, как я уже отметил, в результате реализации программы этот показатель должен резко снизиться.

Сегодня услугами канализации охвачены лишь 50 процентов населения. В результате реализации программы этот показатель должен быть доведен до 95 процентов. Как только начинаются ливни, городской транспорт оказывается в парализованном состоянии, возникают очень серьезные проблемы. Правда, это происходит не только в Баку и не только в Азербайджане. Мы видим это по телепередачам в любом уголке мира. Наводнения стали обычным явлением даже в городах самых развитых стран. Инфраструктура ни одного города не позволяет справиться с последствиями ливней, продолжающихся несколько дней. Однако, несмотря на это, у нас в этой области тоже достаточно много слабых мест. Поэтому на тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами, и это принесет большую пользу.

Воды, сбрасываемые в море, должны быть очищены на 100 процентов. Сточные воды – один из ключевых факторов загрязнения Каспийского моря. Поэтому здесь также будут приняты необходимые дополнительные меры. На повестке дня также стоят модернизация и расширение потенциала Говсанской аэрационной станции.

В водном секторе также следует внедрить систему цифрового управления. Об этом я уже говорил. Хочу еще раз подчеркнуть, что для улучшения водоснабжения Абшеронского полуострова в нашей стране впервые будет построен завод по опреснению воды. Этот процесс уже начался. Преимущество этого проекта в том, что он будет реализован исключительно за счет иностранных инвестиций. Это позволит нам увеличить объем воды, поступающей в Баку и на Абшеронский полуостров. Налицо также технологическое развитие в этой области. Вода Каспийского моря не очень соленая, значит, есть полная уверенность в том, что в результате опреснения население будет обеспечиваться чистой и качественной питьевой водой, и одновременно будет создан большой источник для орошения.

Водоканал Самур-Абшерон. В свое время мы его отстроили заново. Это полностью бетонный канал, и потери там довольно незначительные. Но все равно намечены меры по развитию инфраструктуры этого канала, чтобы обеспечить устойчивое водоснабжение Джейранбатанского водохранилища. Сегодня вода поступает в Баку из пяти источников. Шестым станет водоопреснительный завод, и, конечно же, этот поток должен быть полностью обеспечен.

Должен также сказать, что одним из проектов, реализованных нами за последние 20 лет, является полная реконструкция водопровода Огуз-Габала-Баку. Если бы этот водопровод не был построен, дефицит воды в Баку сегодня был бы очень серьезным.

Как я уже отметил, программа очень обширная, очень конкретная. Все задачи там определены, и контроль будет осуществляться как правительством, так и Администрацией Президента. Общественный контроль, конечно же, должен быть обязательным. Реализация этой программы должна широко освещаться в прессе, чтобы граждане Азербайджана, особенно жители Баку и Абшерона, видели, знали, когда какой вопрос решается, и чтобы не было задержек, потому что, повторяю, программа рассчитана до 2035 года. Мы считали, что это можно сделать и быстрее. Однако, чтобы не спешить и организовать всю работу качественно, решили, что эта программа будет рассчитана примерно на десять лет. То есть времени достаточно, но не должно быть ни дня задержки.