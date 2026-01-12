Среди протестующих в Иране были террористы - Арагчи

БАКУ /Trend/ - В период с 8 по 10 января среди протестующих в Иране были и вооруженные террористы.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на встрече с послами иностранных государств в Тегеране.

По его словам, это свидетельствует о попытках отвлечь протесты от их основного направления и создать социальный хаос и беспорядки на национальном уровне.

Арагчи отметил, что среди протестующих вооруженные люди открыли огонь по полиции. Было даже видно, что эти вооруженные люди открыли огонь и по гражданам. Их единственной целью было увеличить число погибших.

Иранский министр сказал, что в этом направлении есть много фактов и документов.

"Причина в том, что президент США Дональд Трамп заявил, что если будут убиты иранские граждане, последует вмешательство. Однако это само по себе является вмешательством во внутренние дела других стран", - подчеркнул он.

Напомним, что с конца декабря в Иране проходят протесты из-за резкого обесценивания национальной валюты - риала, высокой инфляции и других экономических проблем. О числе погибших и раненых в ходе протестов не сообщается.

