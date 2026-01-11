В Агдере мужчина подорвался на мине

БАКУ/ Trend/ - 11 января на территории села Гызылоба Агдеринского района взорвалась мина.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сотрудник неправительственной организации, привлеченной к гуманитарным операциям по разминированию, Каримов Эльвин Гамиддин оглы, 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате происшествия пострадавшему была ампутирована правая нога в области голеностопного сустава.

Каримов Эльвин был эвакуирован в центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.