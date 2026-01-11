Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В Агдере мужчина подорвался на мине

Азербайджан Материалы 11 января 2026 14:50 (UTC +04:00)
В Агдере мужчина подорвался на мине

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 11 января на территории села Гызылоба Агдеринского района взорвалась мина.

Как передает Trend, об этом сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сотрудник неправительственной организации, привлеченной к гуманитарным операциям по разминированию, Каримов Эльвин Гамиддин оглы, 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате происшествия пострадавшему была ампутирована правая нога в области голеностопного сустава.

Каримов Эльвин был эвакуирован в центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Лента

Лента новостей

Читать все новости