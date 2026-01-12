Утверждена "Государственная программа по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утверждена "Государственная программа по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы".

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено координировать реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной программой, и осуществлять контроль за их исполнением. Кроме того, он ежегодно должен информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных в Государственной программе.

Мониторинг и оценка выполнения мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, будут осуществляться Центром анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Министерство финансов Азербайджанской Республики и министерство экономики Азербайджанской Республики должны принять надлежащие меры для обеспечения выделения необходимых финансовых ресурсов в процессе ежегодного составления государственного бюджета и государственных инвестиционных программ Азербайджанской Республики в соответствии с механизмами финансирования мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, а также для привлечения средств из других источников.