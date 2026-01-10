Мурад Лачин выступит с концертом "Şirin yuxun olaydım" – специальный гость вечера народная артистка Назпери Досталиева

БАКУ /Trend Life/ - 17 февраля в 20.00 певец Мурад Лачин представит концертную программу "Şirin yuxun olaydım" на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии в тёплой и дружеской атмосфере, сообщает Trend Life.

Гостей ждёт романтичный, эмоциональный и насыщенный репертуар. В программе прозвучат как уже полюбившиеся публике песни, так и новые композиции.

Специальным гостем вечера станет народная артистка Назпери Досталиева. Её выступление добавит концерту особый шарм и яркие эмоции.

Для справок: 051 303 35 40.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/concerts/murad-lachin-sirin-yuxun-olaydim

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

