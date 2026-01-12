Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
На Абшеронском полуострове будут созданы системы управления дождевыми водами

Общество Материалы 12 января 2026 16:24 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - На подверженных подтоплениям территориях Абшеронского полуострова будут созданы системы управления дождевыми водами.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, на 2026-2034 годы планируется определить территории, подверженные подтоплениям, подготовить технико-экономические обоснования и проектную документацию, а также создать систему управления дождевыми водами и сократить количество территорий, подверженных подтоплениям, более чем на 30 процентов.

