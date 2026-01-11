Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Замглавы МИД Азербайджана принял участие во внеочередном заседании ОИС по Сомали (ФОТО)

Политика Материалы 11 января 2026 10:41 (UTC +04:00)
Фото: МИД Азербайджана

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - 10 января 2026 года заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященном ситуации в Сомали.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Целью внеочередного заседания, состоявшегося в штаб-квартире ОИС в городе Джидда (Саудовская Аравия), было выражение поддержки суверенитету и территориальной целостности Сомали в связи с попытками признания региона «Сомалиленд» в качестве независимого государства, а также обсуждение возможных совместных шагов в этом направлении.

Выступая на заседании, Я. Рафиев выразил поддержку Азербайджанской Республики суверенитету, национальному единству и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Заместитель министра отметил, что Азербайджан как активный член Контактной группы ОИС по Сомали будет поддерживать коллективные усилия международного сообщества, в том числе государств — членов ОИС, по данному вопросу.

Подчеркнув приверженность нашей страны нормам и принципам международного права, международному сообществу был адресован призыв к ответственному поведению в рамках международного права ради установления мира, стабильности и безопасности в различных регионах.

По итогам 22-го внеочередного заседания министров иностранных дел ОИС государствами-членами была принята резолюция, выражающая однозначную и решительную поддержку Сомали и ее территориальной целостности.

