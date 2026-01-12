В Тебризе прошла акция в поддержку правительства Ирана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в городе Тебриз провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, прошла акция в поддержку правительства Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По информации, участники акции требовали сохранения единства в стране, задержания и наказания бунтовщиков.

Участники акции выразили поддержку правительству, выкрикивая различные лозунги.

Отметим, что правительство Ирана объявило в стране трехдневный траур в память о погибших в беспорядках. Сегодня также запланировано проведение шествия и акции в поддержку правительства во всех городах Ирана.

Напомним, что с конца декабря в Иране проходят протесты из-за резкого обесценивания национальной валюты - риала, высокой инфляции и других экономических проблем. О числе погибших и раненых в ходе протестов не сообщается.

