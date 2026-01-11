Увеличился транзит через иранский порт Чабахар

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 декабря 2025 года) транзит через порт Чабахар в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 86%.

Как сообщает Trend, об этом сказал СМИ заместитель директора Южного управления автомобильных и грузовых перевозок провинции Систан и Белуджистан Мехрулла Дамуг.

По его словам, за 9 месяцев через порт Чабахар перевезено около 10,7 тысячи тонн грузов.

Дамуг добавил, что через порт Чабахар в основном перевозились солнечные панели, краны, сахарный тростник, красильные материалы и другие товары.

По его словам, порт Чабахар играет основополагающую роль в расширении доступа стран Центральной Азии к международным водам и грузоперевозкам через восточную часть Ирана.

Следует отметить, что одним из главных планов иранского правительства в отношении порта Чабахар является развитие второй фазы порта. Строительство инфраструктуры в этих рамках завершено, и началась установка оборудования. Принято решение об инвестировании в указанный порт индийской компанией IPGL в общей сложности 370 миллионов долларов.

Данный порт имеет погрузочно-разгрузочную мощность в 8,5 миллиона тонн в год и может принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн.