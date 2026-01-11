Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 12 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, юго-западный ветер будет временами усиливаться, но к вечеру станет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, местами возможен туман. Умеренный западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 11-16° тепла.