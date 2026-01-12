Надеемся, что проблема с интернетом в стране скоро будет решена - Багаи

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что проблема интернета и консульских служб посольств в Иране скоро будет решена.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, из-за отключения интернета в стране возникли проблемы с предоставлением консульских услуг.

Багаи отметил, что причиной отключения интернета являются проблемы безопасности в стране.

"Надеемся, что с улучшением ситуации этот вопрос скоро будет решен. Из-за отключения интернета посольства сталкиваются с проблемами, и в связи с этим поддерживается связь со всеми посольствами и дипломатическими миссиями в Иране. Ведется работа для решения проблемы", - сказал он.

Отметим, что с конца декабря начались акции протеста из-за резкого обесценения национальной валюты Ирана, высокой инфляции и других экономических проблем.

Добавим, что в связи с обострением ситуации в Иране на протяжении уже более 3 дней приостановлено оказание интернет-услуг.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!