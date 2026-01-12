TRIPP является важным этапом на пути к прочному миру и региональной связности - Эльчин Амирбеков

БАКУ/ Trend/ - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) является важным этапом на пути к прочному миру и региональной связности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил в интервью редакционной коллегии JASON представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"TRIPP - это не просто дорога; это маршрут доверия, сотрудничества и процветания. Азербайджан твердо убежден, что его реализация может принести пользу всем участникам без исключения, поскольку он призван способствовать укреплению мира, достижению стабильности и экономическому развитию в регионе. Поэтому мы приглашаем все стороны рассматривать его как настоящий проект беспроигрышный вариант", - сказал Э.Амирбеков.

В интервью Амирбеков также обсудил более широкий региональный и международный контекст деятельности Азербайджана. Он подчеркнул экспорт азербайджанской энергии в Европу, включая природный газ и новые проекты в области "зеленой" энергетики, и отметил роль коридора в укреплении торговых и транспортных связей с Турцией, Центральной Азией и тюркским миром. Он затронул вопросы экологического сотрудничества, в частности с голландскими партнерами в области "зеленых" технологий, и подтвердил приверженность Азербайджана сбалансированной внешней политике с Россией и Ираном. Вместе с тем, он отметил существующие проблемы, такие как зараженные минами территории и конституционные вопросы в Армении, которые остаются ключевыми препятствиями для обеспечения долговременного мира.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).