Совпадение взглядов, общие интересы. Что объединяет подходы лидеров Азербайджана и Казахстана

БАКУ/ Trend/ - 5 января 2026 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали развернутые интервью национальным СМИ, в которых подвели итоги прошедшего года и обозначили ключевые ориентиры дальнейшего развития своих государств. Лидеры двух государств схожи в своих оценках текущего момента, видении региональных процессов и формировании долгосрочной стратегии.

Говоря о трансформации регионального взаимодействия, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что обширное пространство от Южного Кавказа до Центральной Азии переживает большую трансформацию к новой модели развития. "Сегодня центральноазиатско-азербайджанский союз и трансформация С5 в С6 имеют огромное значение не только для нашего региона, но и для всего мира. Потому что связность, транспорт, логистика сегодня имеют большое значение для многих ведущих международных акторов, и здесь единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом, является Азербайджан", - заявил глава государства.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что 2025 год был обозначен как рубежный с точки зрения завершения многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией в политической плоскости. По его словам, страна вступила в качественно новую реальность, которую он охарактеризовал как период мира и созидания. Глава государства отдельно отметил, что даже за первые месяцы жизни в условиях мира стали заметны практические результаты - позитивный общественный настрой и расширение экономических возможностей. Эти факторы, по его оценке, создают устойчивую основу для дальнейшего развития и позволяют Азербайджану сосредоточиться на решении долгосрочных задач.

В интервью Президента Казахстана прозвучала схожая логика рассуждений. Касым-Жомарт Токаев говорил о 2025 годе как о периоде значимых социально-экономических достижений, отметив рекордные показатели роста экономики, увеличение ВВП и повышение доходов на душу населения. Вместе с тем он подчеркнул, что достигнутые результаты не должны становиться поводом для самоуспокоения, указав на сохраняющиеся риски, в том числе связанные с инфляцией и необходимостью укрепления устойчивости экономической модели.

Ключевым мотивом выступления Президента Казахстана стала необратимость внутренних преобразований. Он прямо заявил, что главным итогом года стало укрепление общественного понимания необходимости масштабных реформ, направленных на модернизацию государства и экономики. Запуск нового налогового кодекса, начало реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального сектора, а также продолжение институциональных реформ были представлены как элементы единой стратегии, альтернативы которой у страны нет.

В этом контексте подходы двух лидеров демонстрируют очевидное сходство. И в Баку, и в Астане реформы рассматриваются не как ситуативные политические решения, а как объективная необходимость, продиктованная изменениями региональной и глобальной среды. Речь идет о переходе от адаптационной модели развития к более устойчивой и структурированной стратегии.

Значительное место в обоих интервью заняла тема транспортной и логистической связности региона. Ильхам Алиев обозначил Азербайджан как ключевое географическое звено, способное надежно связать Центральную Азию с Западом в условиях текущей геополитической конфигурации. Он отметил рост транзитных перевозок через территорию страны, включая прохождение более 100 тысяч контейнеров, подчеркнув, что этот показатель является лишь началом более масштабных процессов.

Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора и перспективам его усиления за счет Зангезурского коридора, который рассматривается не только как инструмент внутренней связности, но и как международный транспортный маршрут. По словам Президента Азербайджана, грузы из Китая и стран Центральной Азии будут все активнее использовать этот маршрут, что повысит его значение в системе евразийских перевозок.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, подчеркнул стратегическую важность транзитно-логистического потенциала Казахстана, отметив, что связность является ключевым элементом экономического развития страны. Ввод в эксплуатацию новой железнодорожной магистрали «Достык–Мойынты» был представлен как шаг, способный кратно увеличить пропускную способность маршрута между Китаем и Европой. Президент также отметил важность комплексного подхода, включающего модернизацию портов, аэропортов, железнодорожных узлов и развитие цифровой экосистемы.

В обоих случаях транспорт рассматривается не изолированно, а как точка пересечения интересов различных отраслей экономики, инвестиций и технологий, что отражает схожее понимание роли связности в современном развитии.

Энергетическая тематика стала еще одной областью совпадения подходов двух лидеров. Ильхам Алиев в своем интервью прямо заявил о необходимости реалистичного взгляда на роль ископаемого топлива в мировой экономике, подчеркнув, что игнорирование этой реальности не соответствует интересам устойчивого развития. Одновременно он обозначил конкретные планы по масштабному развитию возобновляемых источников энергии и модернизации энергетической инфраструктуры страны.

Касым-Жомарт Токаев говорил о схожих вызовах, акцентируя внимание на необходимости обновления энергетической и коммунальной системы Казахстана. Он подчеркнул, что без надежной генерации энергии невозможно перейти к новой технологической модели экономики, основанной на развитии дата-центров, высокопроизводительных вычислительных систем и автоматизированных производств. В этом контексте строительство атомных электростанций было обозначено как рациональный и давно назревший шаг для страны — мирового лидера по добыче урана.

В энергетике оба лидера демонстрируют прагматичный и суверенный подход, при котором выбор инструментов — от углеводородов до возобновляемых источников и атомной энергетики — определяется не идеологическими соображениями, а практическими задачами развития и обеспечения долгосрочной устойчивости.

Азербайджан и Казахстан входят в новый этап развития с близким пониманием своих задач и возможностей. Для Баку и Астаны ключевыми ориентирами становятся стабильность, предсказуемость и долгосрочное планирование. Завершение сложных исторических периодов, проведение структурных реформ, развитие транспортных коридоров и укрепление энергетической базы рассматриваются не как разрозненные шаги, а как элементы единой стратегии. В этом смысле подходы Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева отражают схожее стремление превратить достигнутую стабильность в устойчивое развитие и усиление роли своих стран в регионе.