Азербайджан примет участие во Всемирной садоводческой выставке Expo 2027 Yokohama

БАКУ/Trend/ - Азербайджан подтвердил свое участие во Всемирной садоводческой выставке Expo 2027 Yokohama. Соглашение об этом подписано Японской ассоциацией по всемирной садоводческой выставке и Центром Гейдара Алиева со стороны Азербайджанского государства.

Как сообщает Trend, Всемирная садоводческая выставка Expo 2027 Yokohama пройдет с 19 марта по 26 сентября следующего года в городе Йокогама, расположенном в префектуре Канагава Японии.

Ожидается, что выставку на тему "Пейзаж будущего во имя счастья" (Scenery of the Future for Happiness) посетит более 15 миллионов человек. Азербайджанский павильон будет создан в рамках подсекции выставки "Сосуществование" (Co-existence).

