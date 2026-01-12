ЕС заинтересован в укреплении сотрудничества с Узбекистаном через Транскаспийский коридор - Тойво Клаар (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз заинтересован в укреплении экономического сотрудничества и торговли с Узбекистаном. В рамках своей стратегии Global Gateway ЕС нацелен на развитие Транскаспийского транспортного коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил посол Европейского союза в Узбекистане Тойво Клаар.

"Посредством развития Транскаспийского транспортного коридора мы стремимся обеспечить более быструю и менее затратную перевозку товаров между нашими регионами", - отметил Клаар.

Он подчеркнул, что ЕС поощряет более тесное сотрудничество между европейскими и узбекскими компаниями и активно поддерживает взаимодействие в формате B2B.

"В этой связи в прошлом году мы организовали Экономический форум ЕС-Центральная Азия 26 ноября, Инвесторский форум по Транскаспийскому транспортному коридору 27 ноября, а также первый в истории Туристический форум ЕС–Центральная Азия 28 ноября. Все эти мероприятия были проведены в Ташкенте", - сказал он.

По словам посла, сотрудничество между ЕС и Узбекистаном охватывает широкий круг отраслей, включая стратегически важные товары.

"Наше сотрудничество распространяется на широкий спектр товаров, включая критически важное сырье, необходимое для цифрового и "зеленого" перехода, - подчеркнул Клаар.

Он напомнил, что общий товарооборот между ЕС и Узбекистаном в 2024 году достиг 4,797 миллиарда евро, увеличившись на 97,8% по сравнению с 2,424 миллиарда евро в 2020 году, отметив, что эти показатели будут продолжать расти благодаря реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве(СРПС).

"СРПС предусматривает более благоприятные условия для ведения бизнеса в таких сферах, как торговля товарами и услугами, государственные закупки и защита прав интеллектуальной собственности. Соглашение также нацелено на продвижение честной и открытой конкуренции, что принесет пользу как узбекским потребителям, так и малому и среднему бизнесу", - сказал посол.

По его словам, торгово-экономические положения СРПС дополняют доступ Узбекистана на рынок ЕС, предоставляемый в рамках Общей системы преференций ЕС (GSP) и режима GSP+.

Он также подчеркнул, что Узбекистан активно использует расширенные торговые преимущества в рамках GSP+.

"Режим GSP+ предусматривает беспошлинный или сниженный тарифный доступ к более широкому перечню товаров, полностью отменяя пошлины примерно для двух третей экспорта. В обмен Узбекистан взял на себя обязательства по реализации 27 международных конвенций в области прав человека и труда, охраны окружающей среды и климата, а также надлежащего управления", - заключил Клаар.