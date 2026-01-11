Вырос экспорт продукции через таможню провинции Ардебиль

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 декабря 2025 года) экспорт продукции через таможню провинции Ардебиль на северо-западе Ирана увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 20 декабря 2024 года) на 27% по стоимости и на 11% по весу.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал генеральный директор Главного управления министерства экономики и финансов Ирана по провинции Ардебиль Ягубнеджад Мухаммед.

По его словам, за 9 месяцев через таможню провинции Ардебиль экспортировано 310 тысяч тонн продукции на сумму 187 миллионов долларов.

Ягубнеджад Мухаммед отметил, что за указанный период через таможню провинции экспортированы сельскохозяйственная продукция, нефтехимическая продукция, керамика, сталь и изделия из железа.

Он добавил, что продукция экспортировалась в Азербайджан, Ирак, Россию, Туркменистан и Грузию.

По его словам, за 9 месяцев через таможню провезено транзитом 554 тысячи тонн продукции на сумму 964 миллиона долларов. Транзит продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

Ягубнеджад Мухаммед добавил, что через таможню провинции импортирована продукция на сумму 49 миллионов долларов.