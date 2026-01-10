Назван объем экспорта продукции в Афганистан через иранскую таможню Догарун

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 декабря 2025 года) через таможню Догарун в провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана в Афганистан было экспортировано около 715 тысяч тонн продукции на сумму 235 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга заместитель директора таможенного управления Свободной торгово-промышленной зоны Догарун Маджид Хабиби.

По его словам, за 9 месяцев через таможню Догарун в основном экспортировались строительные материалы, фрукты и овощи, продукты питания и нефтепродукты.

Хабиби добавил, что за указанный период через таможню Догарун в Афганистан было транзитом перевезено 383 тысячи тонн продукции на сумму около 185 миллионов долларов.

Он отметил, что Свободная торгово-промышленная зона Догарун, которая считается "торговыми воротами" между Ираном и Афганистаном, обладает большим инвестиционным потенциалом. Поддержка предпринимателей будет способствовать развитию этой приграничной зоны.

Согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года экспорт иранской продукции составил 119 миллионов тонн на сумму 41,2 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции сократился на 5,78% в стоимостном выражении, а по весу увеличился на 1%.