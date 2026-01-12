БАКУ /Trend/ - Срок действительной военной службы офицеров в мирное время сокращен на 6 месяцев.

Как сообщает Trend, это отражено в поправках в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, срок действительной военной службы в мирное время офицеров, призванных из запаса на срочную действительную военную службу или добровольно поступивших на действительную военную службу по контракту, сокращен на 6 месяцев и установлен сроком в 1 год.

При этом в период прохождения срочной действительной военной службы военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров и добровольно поступившим на действительную военную службу офицерского состава, будет присвоено воинское звание "лейтенант".