В Иране объявлен трехдневный национальный траур

БАКУ/ Trend/ - Правительство Ирана объявило трехдневный национальный траур в память о погибших в результате беспорядков.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление было распространено по государственному телевидению и радио страны.

В заявлении подчеркивается, что Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в траурной церемонии. Также содержится призыв к гражданам присоединиться к общенациональному маршу, запланированному на 12 января.

Согласно последним данным, в результате действий участников беспорядков в различных регионах страны погибли по меньшей мере 38 сотрудников правоохранительных органов Ирана.