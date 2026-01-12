Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Иране объявлен трехдневный национальный траур

Иран Материалы 12 января 2026 02:30 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Правительство Ирана объявило трехдневный национальный траур в память о погибших в результате беспорядков.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление было распространено по государственному телевидению и радио страны.

В заявлении подчеркивается, что Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в траурной церемонии. Также содержится призыв к гражданам присоединиться к общенациональному маршу, запланированному на 12 января.

Согласно последним данным, в результате действий участников беспорядков в различных регионах страны погибли по меньшей мере 38 сотрудников правоохранительных органов Ирана.

