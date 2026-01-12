Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку будет капитально отремонтирован ряд магистральных водопроводов

Общество Материалы 12 января 2026 16:54 (UTC +04:00)

Фарида Мамедова
БАКУ /Trend/ - В Баку будут обновлены непригодные для эксплуатации магистральные водопроводы.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2035 годах планируется подготовить 20 проектных документов и получить экспертные заключения по строительным проектам, выполнить 45 процентов работ в соответствии с планом и завершить капитальный ремонт 110 км магистральных водопроводов.

