В Баку состоится премьера спектакля "Нефтяной бум улыбается всем" по пьесе Максуда Ибрагимбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя близится к завершению репетиционный процесс нового спектакля "Нефтяной бум улыбается всем", поставленного по одноимённой пьесе выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 – 2016) . Творческая команда работает в интенсивном режиме, готовясь представить зрителям яркую и актуальную сценическую работу, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль создаётся в рамках фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем", проходящего с ноября 2025 года по февраль 2026 года. Проект призван по-новому осмыслить драматургию писателя и раскрыть её современное звучание.

Премьера спектакля состоится 30 января 2026 года.

Режиссёром-постановщиком выступил Константин Солдатов. Сценографию спектакля создал Чингиз Бабаев, хореографию - Нигяр Ибрагимбейли. Над звуковым оформлением работали Константин и Платон Солдатовы. Ассистент режиссёра - Шовги Гусейнов.

В спектакле заняты заслуженные артисты Шовги Гусейнов и Эльнур Гусейнов, а также актёры Натиг Фарзалиев, Джейхун Мамедов, Бахрам Гасанов, Ася Атакишиева, Керем Хадызаде, Сабина Мамедзаде, Нурлан Сулейманлы, Манаф Дадашов, Шабнам Гусейнова, Рашад Сафаров, Расим Джафар, Умман Будагов, Мирзаага Мирзаев, Рамиг Насиров, Адалет Абдусамед, Гусейн Байрамов и Мехрибан Гусейнова.

