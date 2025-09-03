Азербайджанские предприниматели представляют свою продукцию на выставке WorldFood Istanbul 2025 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбульском выставочном и конгресс-центре TÜYAP проходит WorldFood Istanbul 2025 – 33-я Международная выставка продуктов питания и технологий. В выставке, проходящей со 2 по 5 сентября, при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса свои продукцию и услуги представляют также азербайджанские компании.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство, на организованном агентством едином национальном стенде демонстрируются азербайджанский мёд, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия, масла, фруктово-овощные пюре и другие продукты питания.

Посетителям выставки предоставляется информация о технологиях их производства. На стенде представлен азербайджанский бренд — Международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan, которая входит в число ведущих международных мероприятий. Также даётся информация о возможностях и направлениях сотрудничества для потенциальных участников следующей выставки InterFood Azerbaijan, которая пройдёт 5–8 мая 2026 года в Баку при организационной поддержке Caspian Event Organisers и партнёрстве с Caspian Event Management и ICA Events.

На стенде агентства с целью продвижения благоприятной бизнес- и инвестиционной среды Азербайджана представляются действующие инструменты поддержки предпринимателей, включая меры поддержки агентства, возможности для бизнеса, а также раздаются различные печатные материалы. Кроме того, в рамках выставки созданы условия для встреч азербайджанских предпринимателей с бизнесменами из разных стран, обсуждения новых возможностей сотрудничества и экспорта.

Отметим, что ежегодная выставка WorldFood Istanbul является одной из престижных международных продовольственных выставок региона. В этом году она объединила более 900 компаний почти из 100 стран.

