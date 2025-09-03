Азербайджан и Венгрия оценили возможности сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось 5-е заседание рабочей группы по энергетике между правительством Азербайджана и правительством Венгрии в онлайн-формате.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Сопредседатель рабочей группы, руководитель аппарата министерства энергетики Заур Мамедов, выступая, отметил успешную деятельность рабочей группы в развитии сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Венгрией. Было подчеркнуто, что энергетическое партнерство между нашими странами еще больше укрепилось и приобрело стратегический характер благодаря взаимным обсуждениям и многолетнему плодотворному сотрудничеству. Отмечено, что сотрудничество в нефтегазовой сфере между Азербайджаном и Венгрией превратилось во взаимовыгодное партнерство, и была дана высокая оценка сотрудничеству между энергетическими компаниями обеих стран.

Также были высоко оценены участие венгерской стороны в заседаниях Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергии, в Бакинской энергетической неделе, а также поддержка, оказанная энергетическим инициативам нашей страны в рамках COP29. В выступлении были затронуты и вопросы сотрудничества в области развития и передачи "зеленой" энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, а также важность проекта «Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа».

Сопредседатель с венгерской стороны, руководитель департамента энергетической и климатической дипломатии министерства иностранных дел и торговли Изабелла Фейерабенд отметила успешное развитие энергетического сотрудничества между двумя странами по различным направлениям. Она поделилась своим мнением о совместных проектах и ​​инфраструктурных возможностях, реализуемых в нефтегазовом секторе, и подчеркнула важность обмена опытом в области "зеленой" энергетики и регулирования энергетики, а также расширения сотрудничества в области энергоэффективности.

На встрече была представлена ​​информация о работе, проделанной после 4-го заседания рабочей группы, а также были заслушаны презентации о сотрудничестве в области нефти и газа, возобновляемых источников энергии, регулирования энергетики и энергоэффективности, а также о реализованных проектах.

В завершение был подписан Протокол по итогам 5-го заседания рабочей группы по энергетике.

