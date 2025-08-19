Узбекистан и Пакистан обсудили проект строительства Трансафганской железной дороги

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 августа принял делегацию Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Сахиром Шамшадом Мирзой, передает Trend.

Высокий гость передал Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Были обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Премьер-министра Пакистана в Узбекистан в феврале текущего года.

С удовлетворением отмечена активизация взаимных контактов и обменов на разных уровнях. С начала года объемы товарооборота выросли на 23 процента, грузоперевозок – на 50 процентов. Открыты торговые дома в городах Карачи и Лахоре. Увеличилась частота прямых авиарейсов.

Рассмотрены вопросы практического взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также в области борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.

Отдельное внимание уделено скорейшей практической реализации положений подписанного трехстороннего соглашения по проекту строительства Трансафганской железной дороги.