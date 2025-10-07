Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Кыргызстан привержен дальнейшему углублению взаимодействия в рамках ОТГ - глава МИД

Кыргызстан Материалы 7 октября 2025 13:15 (UTC +04:00)
Кыргызстан привержен дальнейшему углублению взаимодействия в рамках ОТГ - глава МИД
Фото: МИД Кыргызстана

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
ГАБАЛА /Trend/ - Кыргызстан привержен дальнейшему углублению взаимодействия в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев в ходе Совета министров иностранных дел ОТГ в Габале.

Жээнбек Кулубаев подвел итоги председательства Кыргызстана в организации, отметив достигнутые результаты и реализованные инициативы, а также выразил благодарность участникам за поддержку.

По завершении заседания были утверждены документы, которые представят на подписание Совета глав государств, включая Габалинскую декларацию, фиксирующую согласованные позиции стран по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

В ходе заседания министры иностранных дел стран-членов, а также представителей наблюдателей и тюркских организаций обменялись мнениями по актуальным темам мира, устойчивого развития и укрепления институциональных механизмов ОТГ.

