AZAL увеличил частоту полетов по более чем 20 международным направлениям

Транспорт Материалы 18 ноября 2025 10:06 (UTC +04:00)
Фото: AZAL

БАКУ/Trend/ - В зимнем расписании Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в AZCON Holding, увеличил количество рейсов более чем по 20 международным направлениям, среди которых Лондон, Барселона, Милан, Мале и другие, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Согласно обновленному расписанию, с конца октября 2025 года AZAL усилил присутствие на ключевых маршрутах в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

На маршрутах, где увеличена частота полетов, в зимнем расписании 2025–2026 годов по сравнению с сезоном 2024–2025 годов рейсы будут выполняться со следующей периодичностью:

Милан, Мумбаи, Дели, Кишинэу и Ташкент – по семь рейсов в неделю; при этом в прошлом году по большинству этих направлений выполнялось от трех до пяти рейсов;

– Алматы, Джидда и Астана – по пять рейсов в неделю, ранее выполнялись от двух до четырех рейсов в неделю;

– Барселона, Лондон (аэропорт Гатвик) и Эр-Рияд – по четыре рейса в неделю, в прошлом году выполнялись до трех рейсов в неделю;

– Бишкек, Душанбе, Мале и Пекин – по три рейса в неделю, ранее выполнялись два рейса;

– Самарканд и Ургенч – по два рейса в неделю, в прошлом сезоне полеты по этим направлениям не выполнялись.

Обновленное расписание отражает стратегию AZAL по гибкой адаптации к меняющимся рыночным условиям и стремление укрепить позиции Азербайджана как важного транспортного и туристического хаба на перекрестке Европы и Азии.

Увеличение частоты полетов способствует расширению трансферных направлений через Международный аэропорт Гейдар Алиев, создавая больше возможностей для пассажиров, использующих бакинский аэропорт как удобный узловой пункт между Западом и Востоком.

Более гибкое расписание призвано повысить удобство путешествий: оптимизированы стыковки, скорректировано время вылетов и прилетов. AZAL продолжает развивать направления, востребованные как для деловых, так и для туристических поездок, предлагая современный парк воздушных судов и конкурентоспособные условия.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

