Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 ноября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9725 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,1027 маната.
|Валюта
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.9725
|AUD
|1.1088
|BYN
|0.5709
|BGN
|1.0092
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1165
|CZK
|0.0816
|CNY
|0.2393
|DKK
|0.2642
|GEL
|0.6287
|HKD
|0.2187
|INR
|0.0192
|GBP
|2.2358
|SEK
|0.1795
|CHF
|2.1388
|ILS
|0.5261
|CAD
|1.2116
|KWD
|5.5402
|KZT
|0.324
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5132
|MDL
|0.1005
|NOK
|0.1681
|UZS
|0.0141
|PKR
|0.6025
|PLN
|0.4667
|RON
|0.3881
|RUB
|2.1027
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3068
|SAR
|0.4533
|xdr
|2.3129
|TRY
|0.0402
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0405
|JPY
|1.0994
|NZD
|0.9636