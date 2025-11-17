Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 ноября

Экономика Материалы 17 ноября 2025 09:19 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 ноября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9725 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,1027 маната.

Валюта Курс
USD 1.7
EUR 1.9725
AUD 1.1088
BYN 0.5709
BGN 1.0092
AED 0.4628
KRW 0.1165
CZK 0.0816
CNY 0.2393
DKK 0.2642
GEL 0.6287
HKD 0.2187
INR 0.0192
GBP 2.2358
SEK 0.1795
CHF 2.1388
ILS 0.5261
CAD 1.2116
KWD 5.5402
KZT 0.324
QAR 0.4663
KGS 0.0195
HUF 0.5132
MDL 0.1005
NOK 0.1681
UZS 0.0141
PKR 0.6025
PLN 0.4667
RON 0.3881
RUB 2.1027
RSD 0.0169
SGD 1.3068
SAR 0.4533
xdr 2.3129
TRY 0.0402
TMT 0.4857
UAH 0.0405
JPY 1.0994
NZD 0.9636
