Политика Материалы 18 ноября 2025 09:51 (UTC +04:00)
Вашингтонские договоренности Баку и Еревана формируют основу для стабильности на Южном Кавказе - Фарид Шафиев

Гюльнара Рагимова
БАКУ /Trend/ - Подписание договоренностей между Азербайджаном и Арменией 8 августа в Вашингтоне создает новую основу для стабильности, мира, безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, выступая на I Азербайджано-американском аналитическом форуме в Баку.

Он подчеркнул, что сформировавшаяся ситуация предоставляет шанс для создания объединенной платформы мира, экономического сотрудничества и безопасности.

По словам Ф.Шафиева, нынешняя встреча стала первой подобной инициативой между экспертным сообществом Азербайджана и США, предоставив важную возможность обсудить ключевые региональные вопросы.

Председатель ЦАМО подчеркнул необходимость восстановления доверия и налаживания общения между обществами в регионе. Он выразил надежду, что экспертный диалог поможет сформировать почву для устойчивого мира.

Он также отметил, что аналитическому сообществу Азербайджана будет полезен американский опыт работы мозговых центров и пригласил экспертов США к обмену рекомендациями и совместным исследованиям.

