Зангезурский коридор сулит очень хорошие возможности в рамках платформы Азербайджан-Центральная Азия - Хикмет Гаджиев

«Зангезурский коридор сулит очень хорошие возможности и перспективы для экономического, торгового, транспортного и логистического сотрудничества в рамках платформы Азербайджан-Центральная Азия, которая формируется сегодня»,- сказал он.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

X.Гаджиев отметил, что отныне горизонты внешней политики Азербайджана расширяются.

"У нас своеобразная геополитическая идентичность. Азербайджан – страна, расположенная, с одной стороны, на Южном Кавказе, с другой – в Центральной Азии, страна, входящая в Каспийский бассейн. Азербайджан – часть Ближневосточного региона, находится в бассейне Чёрного моря. Всё это создаёт основу для проведения активной политики, основанной на новой концепции внешней политики Азербайджана, определённой Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал помощник Президента.

Х.Гаджиев подчеркнул, что поэтому данный формат сулит большие возможности и перспективы для дальнейшего углубления отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии на основе стратегического партнерства и союзничества, расширения экономических, торговых, культурных, гуманитарных и транспортно-логистических связей.