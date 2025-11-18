В провинцию Хамадан в Иране привлечены инвестиции из Китая

БАКУ /Trend/ - В текущем иранском месяце (с 23 октября по 21 ноября 2025 года) провинция Хамадан, расположенная на западе Ирана, привлекла 26,5 млн долларов инвестиций из Китая.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Департамента по провинции Хамадан министерства экономики и финансов Ирана Хасан Пеймани на встрече с предпринимателями провинции.

По его словам, благодаря этим инвестициям в районах Малайер и Асадабад будут построены 2 промышленных предприятия, на которых будут трудоустроены 410 человек.

Пеймани сообщил, что в промышленном парке № 1 в районе Малайер за счет инвестиций в размере 8 млн долларов будет построен завод по производству угольной электродной пасты, где будут трудоустроены 110 человек.

Он добавил, что в районе Асадабад за счет инвестиций в размере 18,5 млн долларов будет построен завод по производству ферросиликомарганца, где будут трудоустроены 300 человек.

Пеймани сообщил, что за год работы действующего правительства (нынешнее правительство Ирана находится у власти с августа 2025 года) провинция Хамадан привлекла 194 миллиона долларов иностранных инвестиций.

"С 2011 года провинция Хамадан привлекла 376 миллионов долларов иностранных инвестиций. Из них 90 миллионов долларов — до 2020 года, а 286 миллионов долларов — после 2020 года", — сказал он.

По его словам, в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) было привлечено 210 миллионов долларов инвестиций в рамках 5 проектов. С начала текущего года (21 марта 2025 года) было привлечено 39 миллионов долларов инвестиций в рамках 8 проектов.

Следует отметить, что с начала текущего иранского года (21 марта 2025 года) принято решение о привлечении в Иран иностранных инвестиций на сумму более 11 млрд долларов США. В связи с этим одобрено вложение иностранных инвестиций в 257 проектов.